Entrega de vales para manuais escolares começa hoje

Depois da distribuição dos vales para os alunos dos anos de continuidade, começa agora a distribuição de senhas para os estudantes que vão iniciar um novo ciclo.



Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, até 11 de agosto tinham sido distribuídos 1,2 milhões de vales que permitem às famílias ter acesso gratuito aos manuais.



Estes vales vão sendo disponibilizados gradualmente, à medida que as turmas são constituídas e que a informação é disponibilizada pelas escolas.



O ministério pede aos encarregados de educação que estejam atentos à plataforma MEGA e ao correio eletrónico, onde chega uma mensagem a avisar que os vales já foram disponibilizados.



Para aceder aos vales, os encarregados de educação devem registar-se na plataforma MEGA (www.manuaisescolares.pt) ou descarregar a 'app' "Edu Rede Escolar", onde os vales ficam disponíveis a partir do momento em que as escolas exportam todos os dados necessários para a plataforma.



A partir destes dispositivos, passam a ter acesso aos dados escolares dos seus educandos e aos respetivos vales para os manuais escolares, bem como à lista das livrarias aderentes, onde pode ser feito o levantamento dos manuais de forma gratuita.



Para proceder ao levantamento dos manuais pode imprimir-se os vales ou apresentá-los em formato digital.



Nos casos em que as famílias não conseguem aceder à internet, devem dirigir-se à escola e solicitar os vales em papel.