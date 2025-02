Foto: Rita Soares - Antena 1

Que marcas está o papa Francisco a deixar neste pontificado? Desde 2013 à frente da Santa Sé, que caminho tem percorrido e que sublinhados tem feito? São perguntas que a jornalista Rita Soares fez ao reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, nestes dias em que a saúde do líder da Igreja Católica tem estado no centro das atenções.