Entroncamento foi um dos municípios mais afetados por temporal

Para além do Entroncamento, no distrito de Santarém, os efeitos do temporal de ontem, também se fizeram sentir a norte. Os bombeiros da região de Vila Real não tiveram mãos a medir.O comandante distrital, Álvaro Ribeiro, dá conta de quedas de árvores, e, com a trovoada, foram registados vários incêndios rurais.Quatro distritos do país estão hoje sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. São esperados aguaceiros fortes, granizo, trovoada e rajadas de vento, em Bragança, Vila Real, Viseu e também na Guarda.