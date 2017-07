Enxaqueca afeta 16% da população portuguesa

Afeta mais as mulheres do que homens. A exposição à luz pode agravar o problema e provocar perturbações emocionais e físicas.



O dr José Carlos Almeida Nunes, especialista de medicina interna, distingue cefaleias de tensão e enxaqueca.



Uma enxaqueca tem características próprias, explica o especialista: afeta apenas um lado da cabeça, a dor pulsa e provoca dificuldades em olhar para a luz ou ouvir sons, além de provocar vómitos.



Também o tratamento é específico. José Carlos Almeida Nunes refere que a enxaqueca paralisa o funcionamento do estômago, fazendo com que os medicamentos tenham de ser tomados muito cedo e, de preferência, por via não oral, para serem absorvidos.