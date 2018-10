EPAL espera ter abastecimento de água em Lisboa regularizado ao final da manhã

Lusa17 Out, 2018, 10:29 | País

Segundo a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, por causa da rotura numa conduta na Rua Maria Pia, em Alcântara, que obrigou ao corte do trânsito, faltou a água em parte desta rua e em parte da Rua Arco do Carvalhão, assim como na Calçada dos sete Moinhos.

"As equipas da EPAL estão no local a realizar manobras de rede no sentido de regularizar o abastecimento de água nas referidas ruas até ao final desta manhã", refere a empresa, com comunicado.

A EPAL apela ainda à compreensão e colaboração dos consumidores, para evitarem consumos excessivos.

Segundo fonte dos bombeiros, no local, pelas 09h30, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.