A época balnear começou hoje em 127 praias do norte do país 84 delas com bandeira azul. Entre praias marítimas e fluviais está assegurada a vigilância por nadadores salvadores.

A Agência Portuguesa do Ambiente garante análises periódicas da qualidade da água para banhos.



A norte, os concelhos que têm praias com mais qualidade são: Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.