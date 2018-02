Partilhar o artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho Imprimir o artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho Enviar por email o artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho Aumentar a fonte do artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho Diminuir a fonte do artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho Ouvir o artigo Equipa de enfermagem das urgências do Hospital de Faro diz que não aguenta as condições de trabalho