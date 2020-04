Equipa de potenciação do sucesso escolar de Pombal mantém apoio a alunos e famílias

Com o terceiro período a iniciar-se com o ensino à distância, as técnicas do Município de Pombal afetas ao PMPSE e ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), mantêm o acompanhamento, por telefone, `skype` e `email`, garantindo assim o elo de ligação já criado com crianças, encarregados de educação e docentes, refere uma nota de imprensa.

Constituída por cinco mediadoras, uma psicóloga, duas terapeutas da fala, uma psicomotricista e duas técnicas com formação adicional em educação inclusiva, a equipa "adaptou a intervenção à situação de exceção que se vive, focando-se nas dificuldades provocadas pelo ensino à distância e pelos impactos psicossociais do confinamento na criança e na família".

Identificadas as necessidades, as técnicas intervêm em articulação com os encarregados de educação e os docentes, no sentido de "manter a normalidade do processo de aprendizagem e minimizar os impactos do confinamento", acrescenta o comunicado.

Segundo a autarquia liderada por Diogo Mateus, o PMPSE e o PIICIE são "pilares fundamentais da política educativa do Município de Pombal, de caráter inovador", e "visam diminuir as assimetrias entre alunos decorrentes dos contextos familiares em que se inserem".

Também os Serviços Educativos da Biblioteca Municipal de Pombal adaptaram a sua intervenção a esta fase, produzindo conteúdos multimédia, que são disponibilizados `online`, mantendo uma oferta diversificada na promoção do livro e da leitura.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados, por decisão do Governo, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, que já infetou cerca de 20 mil pessoas em Portugal.

Mais de dois milhões de crianças e jovens, desde creches ao ensino superior, ficaram em casa e a maioria tem aulas à distância através de plataformas `online` ou trocas de `emails` com os seus professores.

Os alunos do básico só deverão voltar a ter aulas presenciais em setembro, já que o Governo prevê apenas a hipótese de regresso às escolas este ano letivo para os alunos do 11.º e 12.º anos, assim como para os estudantes do ensino superior.

O Governo decretou o estado de emergência a 19 de março, que já foi prorrogado duas vezes, estando previsto agora o seu fim a 02 de maio. O diploma prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".