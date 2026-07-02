Equipa portuguesa resgata homem mais de uma semana após sismos na Venezuela

Na fase final da operação, restaram cerca de 30 pessoas a remover os escombros, enquanto dois socorristas escavavam um túnel de três metros.





Poucos minutos antes de chegarem ao sobrevivente, os operacionais utilizaram um martelo perfurador para quebrar uma última laje, após terem alertado para o risco de desabamento de um edifício vizinho.



"Nunca vi nada tão difícil, não sei se já houve um resgate tão demorado com estas características", disse um socorrista à agência France-Presse.





O momento foi recebido com aplausos dos operacionais e populares que se aproximaram para assistir ao momento.



Os elementos da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa abraçaram os colegas dos Estados Unidos da América e do Chile e os membros da Cruz Vermelha venezuelana entoaram várias vezes o nome do país.



c/ agências

Hérnan Gil, segurança do parque de estacionamento de um centro comercial em La Guaira, ficou preso debaixo dos destroços no seu local de trabalho em Catia La Mar.Durante mais de três dias depois de Hérnan ter sido encontrado, equipas dos Estados Unidos, de El Salvador, da Costa Rica, de Portugal, do México, do Chile e da Venezuela escavaram para o libertar, ao mesmo tempo que lhe forneciam água e ar através de sondas e de um tubo.