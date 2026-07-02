País
Equipa portuguesa resgata homem mais de uma semana após sismos na Venezuela
Os operacionais portugueses na Venezuela retiraram esta quinta-feira dos escombros um homem que estava há oito dias soterrado na sequência dos sismos que abalaram esse país da América do Sul.
Hérnan Gil, segurança do parque de estacionamento de um centro comercial em La Guaira, ficou preso debaixo dos destroços no seu local de trabalho em Catia La Mar.
Após oito dias, o homem de 43 anos foi retirado numa maca e transportado numa ambulância para Caracas, onde receberá tratamento hospitalar.
Durante mais de três dias depois de Hérnan ter sido encontrado, equipas dos Estados Unidos, de El Salvador, da Costa Rica, de Portugal, do México, do Chile e da Venezuela escavaram para o libertar, ao mesmo tempo que lhe forneciam água e ar através de sondas e de um tubo.
Após oito dias, o homem de 43 anos foi retirado numa maca e transportado numa ambulância para Caracas, onde receberá tratamento hospitalar.
Durante mais de três dias depois de Hérnan ter sido encontrado, equipas dos Estados Unidos, de El Salvador, da Costa Rica, de Portugal, do México, do Chile e da Venezuela escavaram para o libertar, ao mesmo tempo que lhe forneciam água e ar através de sondas e de um tubo.
Na fase final da operação, restaram cerca de 30 pessoas a remover os escombros, enquanto dois socorristas escavavam um túnel de três metros.
Poucos minutos antes de chegarem ao sobrevivente, os operacionais utilizaram um martelo perfurador para quebrar uma última laje, após terem alertado para o risco de desabamento de um edifício vizinho.
"Nunca vi nada tão difícil, não sei se já houve um resgate tão demorado com estas características", disse um socorrista à agência France-Presse.
"Nunca vi nada tão difícil, não sei se já houve um resgate tão demorado com estas características", disse um socorrista à agência France-Presse.
O momento foi recebido com aplausos dos operacionais e populares que se aproximaram para assistir ao momento.
Os elementos da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa abraçaram os colegas dos Estados Unidos da América e do Chile e os membros da Cruz Vermelha venezuelana entoaram várias vezes o nome do país.
c/ agências
Os elementos da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa abraçaram os colegas dos Estados Unidos da América e do Chile e os membros da Cruz Vermelha venezuelana entoaram várias vezes o nome do país.
c/ agências