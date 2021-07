Equipas cinotécnicas procuram mais vítimas no prédio que caiu em Lisboa

O prédio estava em obras e, de acordo com o empreiteiro, só se encontravam dois homens, de 66 e de 40 anos, a trabalhar no local quando ocorreu a queda parcial do edifício, pelas 16h00.



O trabalhador mais velho foi de imediato retirado e hospitalizado no Hospital São Francisco Xavier. O Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa conseguiu resgatar com viva o homem mais novo, que estava consciente e cooperante apesar dos ferimentos.