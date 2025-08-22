Equipas multidisciplinares já estão no terreno na Covilhã

Segundo a Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, as equipas foram constituídas em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI).

"A medida surge face à gravidade e extensão dos incêndios no âmbito de uma resposta necessária, urgente e imediata que será garantida por técnicos municipais, por quatro psicólogas da UBI, envolvendo ainda o projeto Radar Social e CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) Covilhã", explicou.

Psicólogas, assistentes e técnicos sociais já iniciaram a primeira fase do trabalho, fazendo o levantamento das situações mais urgentes, e estão desde hoje "a realizar as primeiras visitas no terreno, num planeamento que terá de ser validado diariamente, face à evolução da situação operacional".

Segundo a autarquia, foram também criadas duas linhas telefónicas de apoio psicológico (965573925 e 965573907).

O município garantiu que está a acompanhar, desde o início, os trabalhos no terreno: "Além do Serviço Municipal de Proteção Civil, das equipas operacionais e de apoio logístico que têm estado empenhadas na ajuda ao combate, também mobilizou para as zonas afetadas equipas da ação social, que asseguraram a instalação e funcionamento das várias Zonas de Concentração e Apoio à População que foram criadas ao longo dos últimos dias".

Numa atualização feita às 09:30 de hoje na rede social Facebook, a Câmara da Covilhã referiu que, "apesar dos esforços desenvolvidos ao longo da noite, o incêndio que lavra no concelho se mantém ativo e a progredir com intensidade".

Nesse âmbito, o apelo de confinamento foi alargado à localidade de Bouça e mantém-se para Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio.

Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem hoje mais dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 22 de agosto arderam cerca de 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.