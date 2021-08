Erosão na praia da Gala na Figueira da Foz

A praia da Gala na Figueira da Foz é das mais afetadas pela erosão costeira, ao longo dos últimos anos foi sendo engolida pelo avanço do mar e está mesmo interdita por segurança. O ministro do Ambiente visitou as obras de reforço de emergência que estão a ser realizadas no local.