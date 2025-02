ERS aplicou multas de quase 600 mil euros no segundo semestre de 2024

Decorrem de 142 processos de contraordenação, dos quais 89 resultaram em contraordenações.



Um deles, no valor de nove mil euros, está em impugnação judicial. Foi aplicado à Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, por não ter garantido a várias utentes o acesso à consulta prévia, no âmbito da interrupção voluntária da gravidez.



Pelas mesmas razões, a ULS de Santo António, no Porto, foi obrigada a pagar três mil euros.



A ULS do Arco Ribeirinho, no Barreiro terá de pagar uma coima de dez mil pela "recusa infundada", em março de 2023 do acesso de uma utente e da filha recém-nascida à prestação de cuidados de saúde de que precisavam.