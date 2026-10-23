Escola Cantina Salazar abre portas agora como Centro Interpretativo do Estado Novo

Escola Cantina Salazar abre portas agora como Centro Interpretativo do Estado Novo

Em Santa Comba Dão, Viseu, abre esta sexta-feira ao público o Centro Interpretativo do Estado Novo - Regime e Resistência. Um projeto envolto em polémica que dará vida à Escola Cantina Salazar naquela que foi uma escola modelo do Estado Novo, com coordenação científica da Associação Ephemera, fundada por Pacheco Pereira.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Paulo Novais - Lusa

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De acordo com  a autarca de Santa Comba Dão, Inês Matos, foi preciso que “a vontade política se sobrepusesse ao ruído” em torno do projeto e aos receios de que estaria a ser preparado um museu dedicado ao ditador.

“Não queremos nenhum local de culto. Queremos mostrar que é possível abrir-se um centro interpretativo desse período da história de forma isenta e imparcial”, garantiu.

Fátima Pinto - RTP Antena 1


O edifício integra uma biblioteca temática com um espaço para consulta, uma sala de exposição permanente com trabalhos de David Oliveira (artista autodidata na arte da medalhística e da escultura, falecido em 2014) e uma sala de aula da época.
Em menos de um ano de mandato do atual executivo, a decisão foi tomada e executada, com trabalhos por administração direta que implicaram um “esforço muito grande” dos funcionários da autarquia e que não terminam agora, porque este é um projeto que será dinâmico.

“Não se quer um museu a Salazar, mas também não se quer um espaço onde se diga mal da figura principal. Nem uma coisa nem outra. Quer-se um espaço de debate, onde há espaço para todos estudarem, conhecerem, investigarem e debaterem. Quer-se um espaço aberto a todos”.

O Centro Interpretativo do Estado Novo terá uma programação regular de exposições temáticas e de iniciativas de reflexão, como debates, mesas-redondas e conferências, de forma a incentivar os visitantes a regressarem frequentemente.

O edifício integra uma biblioteca temática com um espaço para consulta, uma sala de exposição permanente com trabalhos de David Oliveira (artista autodidata na arte da medalhística e da escultura, falecido em 2014) e uma sala de aula da época.


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