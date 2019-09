Escola da Caminha continua à espera de obras

Uma delas é a Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, que está à espera de obras desde 2012.



Esteve na lista da Parque Escolar e desde 2016 que aguarda pela requalificação, à semelhança do que aconteceu em mais noventa escolas.



Nesta fase, o ministro de educação garante que as obras vão começar em breve porque já há empreiteiro e visto do Tribunal de Contas.



A escola da Caminha tem quase 50 anos e alguns telhados têm amianto.