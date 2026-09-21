Escola evacuada na Trofa devido à proximidade das chamas

(em atualização)



Um incêndio em São Mamede do Coronado, na Trofa, obrigou, por precaução, à retirada de 40 alunos e três funcionários da Escola da Vila, em Paiço, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, não há registo de feridos.









O alerta foi dado pelas 15h04, acrescentou, indicando que no combate às chamas estão 46 operacionais, apoiados por 13 viaturas e um meio aéreo.