País
Escola evacuada na Trofa devido à proximidade das chamas
O alerta para este incêndio em São Mamede do Coronado foi dado pelas 15h04. Estão neste momento no terreno 46 operacionais, apoiados por 13 viaturas e um meio aéreo.
(em atualização)
Um incêndio em São Mamede do Coronado, na Trofa, obrigou, por precaução, à retirada de 40 alunos e três funcionários da Escola da Vila, em Paiço, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, não há registo de feridos.
O alerta foi dado pelas 15h04, acrescentou, indicando que no combate às chamas estão 46 operacionais, apoiados por 13 viaturas e um meio aéreo.