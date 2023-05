Escola fechada. Alunos do Liceu Camões exigem fim dos combustíveis fósseis

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Cerca de 40 estudantes do Liceu Camões, em Lisboa, estão em protesto. Exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030. A escola esteve encerrada, sem aulas, durante a manhã desta quinta-feira.