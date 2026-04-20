Escola Nacional de Bombeiros lança curso online para todos os cidadãos

O curso, disponível na plataforma NAU (https://www.nau.edu.pt/pt/curso/incendios-rurais-o-que-fazer-antes-durante-e-depois), serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), tem a duração de quatro horas e é lançado quando se aproxima a época de incêndios florestais, refere a Escola Nacional de Bombeiros (ENB), em comunicado.

Segundo a ENB, a formação, que tem como objetivo dotar os cidadãos de "conhecimentos que permitam uma preparação ativa das populações face aos incêndios rurais através de práticas de autoproteção eficazes", é destinada a todos os cidadãos que querem "aprender a agir de forma segura, informada e eficaz".

"Num cenário cada vez mais marcado pelos incêndios rurais, especialmente em zonas de baixa densidade populacional, a proteção da vida, das casas e do território depende, em grande parte, do conhecimento e da preparação de cada cidadão", refere a Escola Nacional de Bombeiros.

O curso foi pensado "para quem vive, trabalha ou tem de se deslocar em meio rural", bem como para todos aqueles que durante o verão passam férias no interior do país.

De acordo com a ENB, a formação permite conhecer as principais medidas de proteção à habitação e à comunidade ou aldeia, identificar os fatores de risco associados aos incêndios rurais, como preparar um plano familiar de emergência e organizar um `kit` de emergência com os itens essenciais, entre outras aprendizagens relevantes perante o risco da existência de um incêndio rural.

O curso está organizado nos temas "antes, durante e depois do incêndio rural", as sessões de aprendizagem são na modalidade à distância e é constituído por diversos elementos informativos e ilustrativos, nomeadamente vídeos que constituem o elemento central do curso, desafios práticos e questões de reflexão, que incentivam a aplicação dos conhecimentos a situações concretas.

Cada um dos três grandes temas terá, no final, um conjunto de questões de avaliação.

As atividades não têm tempo limite de execução, podem ter mais do que uma tentativa e existe a obrigatoriedade de responder a pelo menos 50% com sucesso.

O curso é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A ENB, que tem como associados a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), é a autoridade pedagógica na formação técnica dos bombeiros portugueses e de outros agentes de proteção civil.