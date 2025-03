Escola Secundária de Rio Tinto cria projeto para sensibilizar jovens a votar com consciência

Foto: Isabel Cunha - Antena 1

Desde as legislativas de 2022, que os alunos com 16 e 17 anos participam nas eleições simuladas nesta escola de Gondomar.



No dia 15 de maio vão para a terceira simulação de eleições para o Governo, com cadernos eleitorais, urnas fechadas e resultados publicados de acordo com o método de Hondt. Os debates com os representantes dos partidos estão marcados os dias 12 e 13 de maio.



Os alunos que têm participado no processo eleitoral "Votar Claro" e que agora com 18 anos, vão votar " a sério", consideram que o projeto ajuda muito na hora de pôr a cruzinha no boletim de voto.



Questionados sobre quais são as principais prioridades do país, consideram que é preciso dar aos jovens mais condições para evitar a emigração, e que os problemas com habitação são dos mais graves na sociedade portuguesa.