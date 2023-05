Escola Secundária José Saramago, de Mafra, vence 10.ª Edição CanSat Portugal

“O que ditou o sucesso do nosso projeto foi, essencialmente, a perseverança, o trabalho de equipa, o esforço e a dedicação dos alunos. Foi um trabalho realizado a 100% fora do contexto de sala de aula, que lhes permitiu desenvolver competências muito importantes para a vida académica”, diz Vera Silva, responsável da equipa e professora de Redes de Comunicação e Arquitetura de Computadores.







Quanto à preparação para a competição internacional, acrescenta: “É necessário rever o nosso CanSat e os dados obtidos e perceber, consoante o feedback do júri, o que podemos melhorar”.





Equipa vencedora 10.ª edição CanSat - EDER SAT/ESJS





A equipa EDER SAT, da Escola Secundária José Saramago, em Mafra, composta pelos alunos do 12.º ano César Lourenço, Diogo Santos, Filipa Cabrita, Lucas Manso, Miguel Batalha e Tomás Ferreira, e coordenada pela docente Vera Silva, foi a grande vencedora da competição, tendo obtido a melhor pontuação global atribuída pelo júri.

No projeto educativo espacial do ESERO Portugal, organizado pela Ciência Viva e a Agência Espacial Europeia (ESA), alunos e professores do ensino secundário foram desafiados a construir o modelo de um microssatélite do tamanho de uma lata de refrigerante: o CanSat (da palavra em inglês para lata, "Can", e da abreviatura "Sat", para satélite).







Cada unidade integrou os sistemas básicos de um satélite, como a antena emissora, bateria e sensores e teve de “sobreviver” a um lançamento por rocket, a uma altitude de 1000 metros, aterrando de forma segura. Cada uma das equipas idealizou – a maioria, desde o início do ano letivo 2022/23 – um projeto científico para o seu CanSat com duas missões integradas: a missão primária, com medições da temperatura do ar e da pressão atmosférica e a transmissão por telemetria dos parâmetros medidos para a estação terrestre, e a missão secundária, definida pela própria equipa.





Equipas que participaram na 10º Edição CanSat, em Ponte de Sor



A juntar à missão primária, a equipa da Secundária José Saramago, de Mafra, preparou uma missão secundária que consistiu em produzir um DSM (Digital Surface Model), que é um tipo de modelo 3D que representa a superfície de um terreno ou outro objeto ou estrutura. Neste caso, a equipa quis representar a área de aterragem do seu CanSat. O objetivo é permitir o planeamento mais preciso e eficiente das missões espaciais.

A 10.ª edição do CanSat Portugal teve o apoio de: Agência Espacial Portuguesa, ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicação, NAV Portugal, Satlantis e Município de Ponte de Sor.





O que é um CanSat?

Um CanSat é um microssatélite que tem o tamanho de uma lata de refrigerante. O nome vem da palavra em Inglês para lata, "CAN", e da abreviatura "SAT", para satélite.







Nesta competição, os estudantes são desafiados a integrar todos os sistemas base de um satélite neste volume reduzido, nomeadamente a sua antena (emissora), bateria e sensores.

Desempenho Técnico – Forest Jump (Escola Secundária de Camões, Lisboa)

Melhor Missão Científica – Passarola Voadora (Escola Secundária de Camões, Lisboa)

Equipa Mais Profissional - GSat - Crop Mission (Colégio Guadalupe, Verdizela, Seixal)

Melhor Divulgação - CanSor / Tecnologia e ambiente: avaliação do Montado (Escola Secundária de Ponte de Sor)

Melhor Antena (ground station) – SatOuriços

Menção honrosa – HermeSat (Salesianos de Lisboa)

Prémio ANCOM - AtmoWatch (Agrupamento de Escolas de Vergílio Ferreira, Lisboa)

Exemplo do registo captado em terra dos dados enviados por uma CanSat.



A empresa Satlantis -tecnológica de exploração espacial - premiou a equipa Forest Jump, enquanto vencedora na categoria "Desempenho Técnico", com um estágio nas suas instações em Bilbau (Espanha), para alunos e docente responsável, a iniciar em setembro. Também o RED - Rocket Experiment Division do Instituto Superior Técnico levará a bordo do Rocket Camões os CanSat's das equipas Passarola Voadora e ISAAC - Innovative Satellite with Advanced Analysis of Cells (Colégio Ribadouro, Porto), a uma altitude de 3000 metros.