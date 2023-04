CanSat Portugal. Céus de Ponte de Sor voltam a ter pequenos satélites

Este ano a celebrar dez anos de existência, o projeto de educação espacial promovido pelo programa ESERO Portugal e organizado pela Ciência Viva e pela Agência Espacial Europeia (ESA), para estudantes do ensino secundário, volta a fazer “descolar“ um novo conjunto de “pequenos satélites”. Trata-se de uma competição nacional que serve para encontrar a melhor equipa, que irá depois representar Portugal neste concurso científico.







Mais uma vez presente nesta 10ª Edição da CanSat está a diretora executiva da Ciência Viva, Ana Noronha, que em entrevista à RTP refere que a iniciativa “é um projeto educativo para dar a ideia do que é uma verdadeira missão espacial”.











Um projeto que não só dá asas à imaginação, mas também à capacidade e criação de um pequeno satélite, com componentes essenciais à transmissão de dados, que depois são recolhidos e tratados em terra pela equipa que construiu o CanSat.





“Um desafio tecnológico e, por outro lado, um projeto científico com dados para analizar durante a missão”, refere Ana Noronha."Nos últimos dez anos, já passaram pelo CanSat 931 alunos e mais de 170 de professores que fazem deste evento um sucesso, mas acima de tudo a criação de uma riqueza de conhecimento e transmissão desse mesmo conhecimento para as escolas", explica a responsável.





A diretora executiva da Ciência Viva refere ainda que alguns dos alunos que participaram neste evento continuaram a estudar nestas áreas, chegando a entrar no respetivo mercado ligado a estas tecnologias.

De lata de refrigerante a pequeno microssatélite



Quando olhamos para uma lata de refrigerante, depreendemos que a sua função é apenas armazenar um líquido que satisfará, momentaneamente, a sede. Mas num mundo em transformação e numa economia cada vez mais circular, “nada se perde e tudo se pode transformar”.





Precisamente com este princípio, a ESERO Portugal, organizada pela Ciência Viva em parceria com a Agência Espacial Europeia, decidiu apadrinhar um concurso europeu que procura despertar os alunos do ensino secundário para o uso tecnológico ligado à área aeroespacial, e com materiais muito peculiares, como uma simples lata de refrigerante.





O que tem uma lata a ver com satélites?







É precisamente aqui que entra o conceito CanSat: o nome vem da palavra em inglês para lata, can, e da abreviatura sat, para satélite.







Nesta competição, os estudantes são desafiados a integrar todos os sistemas de base de um satélite neste minúsculo espaço, nomeadamente uma antena (emissora), bateria e sensores.











Como conseguir isto tudo numa lata? A RTP perguntou a Brenda Matos, aluna e representante da equipa da Escola Secundária Adolfo Portela, de Águeda, que nos revela que construir um CanSat é preciso muitas horas de dedicação, espirito de equipa, estudar eletrónica, princípios básicos de comunicação e uma enorme capacidade imaginativa de conseguir colocar todos os sistemas, mais uma bateria e uma antena, num objeto tão reduzido.





Brenda Matos explica que mais do que um concurso este evento é algo que vai além da participação: “A partir do momento que se participa no CanSat é um bocado difícil não participar mais”.Em forma de desabafo,porque a vida continua e deixará de ter idade para tal.

Missões (especiais) CanSat



Cada CanSat inclui os sistemas básicos de um satélite, como a antena emissora, bateria e sensores, e terá de “sobreviver” a um lançamento por rocket, aterrando de forma segura.







Uma missão que inclui a análise dos dados que são comunicados para um computador no solo.











Missão Primária

- Medição de temperatura do ar;

- Medição da pressão atmosférica;

- Transmissão por telemetria dos parâmetros medidos para a estação terrestre, pelo menos uma vez por segundo. Nesta iniciativa promovida pelo ESERO Portugal , cada equipa deve criar um projeto científico para o respetivo CanSat que integre duas missões e objetivos obrigatórios:- Medição de temperatura do ar;- Medição da pressão atmosférica;- Transmissão por telemetria dos parâmetros medidos para a estação terrestre, pelo menos uma vez por segundo.