CanSat. Ponte de Sor torna-se pólo de construção e lançamento de micro-satélites

Este ano, o palco da nona edição é Ponte de Sor, onde as diferentes equipas, constituídas por quatro a seis elementos, são desafiadas a criar um projeto espacial de pequena escala.





Após o lançamento e durante a descida, o CanSat deve executar uma missão científica, comunicar os dados a um computador no solo e aterrar de forma segura. A missão inclui a análise dos dados recolhidos.







A equipa vencedora, entre as 15 a concurso, representará Portugal na final internacional. Aos estudantes é dada a oportunidade de adquirir experiência prática num projeto espacial de pequena escala.





A edição de 2022 conta com a participação de duas equipas do ensino básico, cujos projetos se destacaram no CanSat Júnior.







Um micro-satélite do tamanho de uma lata

Construir um satélite é desafiante, mas construir um satélite do tamanho de uma normal lata de refrigerante é um desafio ainda mais intenso.







Mas porquê construir uma coisa tão pequena? A resposta é simples: peso e tamanho.



Tudo o que é enviado para o Espaço tem de cumprir vários requistos; ser funcional e duradouro, dada a impossibilidade de reparação; ser leve, pois cada grama a mais torna mais caros os lançamentos; não menos importante é o tamanho, que tem também implicações no custo nos lançamentos.









Créditos: ESERO Portugal











A Equipa do ESERO PT prepara os materiais do Kit CanSat Portugal para enviar às 15 equipas finalistas. Créditos: Francisco Lima.



Uma lata com “um líquido” muito eletrónico e funcional

Quando olhamos para uma lata de refrigerante, apenas a vemos como uma embalagem capaz de conter um líquido. Mas é respeitando os limites deste pequeno espaço que os participantes deste projeto têm de construir, embalar e lançar. Em suma, conseguir que o micro-satélite seja funcional e cada CanSat tem de ser capaz de sobreviver a um lançamento.







O lançamento pode ser feito através de um pequeno foguetão, podendo chegar a uma altitude de um quilómetro, ou através de um avião, drone ou balão.









Lançamentos na final do CanSat Portugal em 2021. Crédito: Tiago Leão.







Após o lançamento e durante a descida, o CanSat deve executar uma missão científica, comunicar os dados a um computador no solo e aterrar de forma segura.







Com esta competição, os estudantes têm a oportunidade de passar por todos os estágios de um projeto especial real: escolher os objetivos da missão, projetar o CanSat, integrar todos os componentes, testar o sistema, preparar o lançamento e analisar os dados científicos obtidos.

Missões (especiais) CanSat

Nesta iniciativa promovida pelo ESERO Portugal , cada equipa deve criar um projeto científico para o respetivo CanSat que integre duas missões e objetivos obrigatórios:

Missão Primária





- Medição de temperatura do ar;- Medição da pressão atmosférica;- Transmissão por telemetria dos parâmetros medidos para a estação terrestre, pelo menos uma vez por segundo.

Missão Secundária





A missão secundária do CanSat será definida pela equipa. Deverá evidenciar as capacidades do CanSat e poderá ser baseada em missões reais de satélites ou numa demonstração da tecnologia existente no micro-satélite.







Equipa em terra com as antenas, durante a final de 2019. Crédito: Pepe Brix.







Os valores medidos deverão ser posteriormente analisados, por exemplo calculando a altitude de voo, e organizados em gráficos para apresentação ao júri.





O júri que avaliará os projetos será composto por Ricardo Conde (presidente da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space), Rui Agostinho (professor auxiliar do departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), Eduardo Ferreira (vice-presidente da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space e chefe de Divisão da Manutenção da NAV), Agostinho Fonseca (professor do Instituto Superior Técnico), Duarte Cota (coordenador do Núcleo de Programação e Robótica da Escola de Novas Tecnologias dos Açores – ENTA – e vencedor, enquanto professor, da final internacional do CanSat) e Ana Noronha (diretora executiva da Ciência Viva).

O ESERO Portugal organiza desde 2014 esta competição a nível nacional, na qual são selecionadas 15 equipas para a prova final. A equipa vencedora fica qualificada para competir no CanSat Internacional, organizado pela ESA - Agência Espacial Europeia.





A 9ª edição do CanSat Portugal decorrerá entre os dias 5 e 8 de maio no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.