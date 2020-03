Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto suspende aulas

Porto, 04 mar 2020 (Lusa) -- A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, vai suspender as aulas por "ter poucas dezenas" de pessoas em isolamento social, depois de contactarem com o quinto infetado com coronavírus em Portugal, disse à Lusa um responsável.