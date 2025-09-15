Escolas abertas para arranque do ano letivo
Começou o ano letivo. As escolas têm até esta segunda-feira para receber os alunos. No total são mais de um milhão de estudantes. O arranque volta a ficar marcado pela falta de professores a algumas disciplinas.
Há alterações na disciplina de cidadania e passa a ser proibido usar os telemóveis nas escolas.
No arranque do ano letivo, a 11 de setembro, o ministro da Educação voltou a garantir que na maioria das escolas os alunos não ficar sem ter professor.
"Nas escolas em Portugal os alunos têm aulas. Em todo o país haverá sempre professores que se reformam, que adoecem, professoras que ficam grávidas. Haverá sempre faltas”.
Os alunos estrangeiros ainda continuam sem poder contar com o apoio dos mediadores culturais linguísticos. O ministro da Educação garante que a situação será resolvida em breve.
Fernando Alexandre explicou que o atraso deve-se ao cumprimento das regras de contratação pública.
Está aberto o caminho para a contratação de mais professores.
O Presidente da República promulgou o diploma do Governo com o regime que vai ser aplicado ao concurso externo extraordinário.
O decreto estabelece também incentivos para os professores que aceitem ser colocados no interior do país.
O diploma prevê um aumento do apoio às deslocações
Na nota da presidência, o Chefe de Estado faz questão de dizer que o diploma chegou a Belém, na quarta-feira, ou seja um dia antes do arranque do ano letivo.
