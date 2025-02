Escolas começam a testar provas em formato digital a par de greves

, depois de, no ano passado, a tutela ter suspendido as provas digitais no nono ano, argumentando com a falta de preparação de escolas e alunos.

Elaboradas pelo Instituto de Avaliação Educativa, as provas-ensaio são obrigatórias e têm a duração de 45 minutos.



. O secretário de Estado e adjunto da Educação, Alexandre Homem Cristo, afiança que haverá resposta para estes problemas.“Com esta preparação das provas-ensaio, com o acompanhamento das escolas, com as garantias tecnológicas que estamos a dar às escolas e, claro, com o apoio que os serviços do Ministério da Educação têm dado”, afirmou o governante em declarações à agência Lusa,. Em causa estão precisamente as tarefas relativas aos testes, desde o secretariado à vigilância, ou à própria classificação.

A paralisação abrange todos os docentes convocados para tarefas relacionadas com a avaliação. As estruturas sindicais condenam a imposição de provas adicionais.

Filinto Lima, dirigente da Associação Nacional de Diretores Escolares avisou na RTP queApós as provas de Português, os alunos do quarto ano vão demonstrar conhecimentos de Inglês e os do sexto de História e Geografia. Na derradeira semana do mês, haverá provas-ensaio de Matemática.

