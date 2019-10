Escolas de Loures com amianto estão cada vez mais degradadas

Foto: Arlinda Brandão/Antena1

No concelho de Loures há milhares de alunos que frequentam escolas com placas de fibrocimento, a maior parte nas coberturas. Os casos da EB23 Gaspar Correia na Portela, Escola Secundária da Portela e EB23 Mário de Sá Carneiro em Camarate. Esta é uma das que está em pior situação no país e consta da lista prioritária do Ministério para obras segundo a Direção do Agrupamento de Escolas de Camarate.

Os alunos têm aulas em pavilhões com quase 40 anos, alguns já com fissuras na cobertura, que trazem preocupações em relação à segurança desta comunidade escolar.



O Movimento Escolas Sem Amianto, que surgiu neste concelho, desafiou o primeiro-ministro a integrar no programa de Governo que vai apresentar na Assembleia da República a criação de um Plano Nacional de Remoção do Amianto das escolas no espaço desta legislatura, de quatro anos.









Oiça a Reportagem nestas três escolas de Loures e a entrevista a André Julião, o coordenador do Movimento Escolas Sem Amianto.

A Antena 1 colocou várias questões ao Ministério da Educação, algumas em relação a estas escolas mas apenas obteve a indicação de que a remoção de materiais com amianto das escolas portuguesas é uma prioridade do plano de investimentos do Ministério da Educação.O Ministerio aponta 200 escolas intervencionadas entre 2016 e 2020, mas não esclarece quantas já avançaram com essa remoção e quantas continuam à espera.

Diz que vai também entregar até ao final do ano uma queixa contra Portugal na Comissão Europeia por inação na remoção de amianto nas escolas, que são edifícios públicos.