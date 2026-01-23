Escolas de Vinhais encerradas devido à neve

Numa informação avançada anteriormente, o agrupamento de escolas dava conta de que apenas não havia atividades letivas.

No entanto, o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes, confirmou à Lusa que as escolas não chegaram a abrir, numa articulação entre a Proteção Civil municipal e o agrupamento.

Devido à queda de neve com intensidade, o município entendeu que não havia condições de segurança para fazer o transporte dos alunos.

Nas redes sociais, o município de Macedo de Cavaleiros informou que, depois de uma análise das condições meteorológicas, decidiu encerrar as escolas do concelho.

Em Bragança, as escolas estão abertas, mas sem atividades letivas, para poder acolher os estudantes que não têm onde ficar durante o dia.

À Lusa, a presidente da câmara de Bragança, Isabel Ferreira, esclareceu que os transportes escolares das aldeias para a cidade foram cancelados, por não ser possível garantir as condições de segurança.

O distrito de Bragança está, hoje, sob aviso laranja devido à queda de neve.