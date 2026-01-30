Escolas em Leiria continuam fechadas até terça-feira

"Após reunião com os diretores dos agrupamentos e os presidentes das juntas de freguesia, todas as escolas do concelho mantêm-se encerradas nas próximas 2.ª e 3.ª feiras", divulgou a autarquia.

A Câmara adiantou que continua a trabalhar em estreita articulação com as escolas, juntas de freguesia, a E-Redes, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e os restantes serviços municipais "para resolver os constrangimentos causados pela depressão Kristin e permitir a reabertura das escolas o mais rapidamente possível".

A Câmara de Leiria gere 145 edifícios escolares, com cerca de 15 mil alunos.

"A situação será reavaliada e divulgaremos novas informações assim que existam novidades relevantes", adiantou a Câmara nas redes sociais.