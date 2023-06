Escolas encerradas na Madeira devido ao mau tempo

Cerca de 40 mil alunos do básico e secundário devem ficar em casa e será anunciada nova data para as provas de aferição marcadas para esta terça-feira.Também a Universidade da Madeira vai estar fechada durante o dia.Apesar do mau tempo originado pela depressão Óscar, o adjunto da Proteção Civil regional, Valter Ferreira, num balanço feito à RTP Madeira, não sinalizou qualquer ocorrência grave.O pico da tempestade está previsto precisamente para esta altura e até às 9h00, mas para já a situação é calma.

A costa sul e a zona montanhosa da Madeira estão sob aviso vermelho da meteorologia até às 15h00.





A depressão Óscar vai também afetar Portugal Continental a partir do final do dia, mas com chuva mais fraca e vai permanecer no continente até esta quarta-feira.