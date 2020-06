Escolas. Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus lidera no ensino básico

Terminado o ano letivo chegam os rankings, as listas das melhores escolas. As privadas ganham terreno às públicas. Com base no exames no Ensino Básico a melhor média do país está no Porto, no Externato Escravas do Sagrado Coração de Jesus.