Escolas fechadas e aulas suspensas em cinco concelhos do distrito da Guarda

A Câmara da Guarda adiou hoje a abertura das escolas da cidade para permitir que os serviços municipais possam proceder à limpeza das ruas e estradas do concelho, onde nevou com intensidade durante a madrugada.



"Devido à intensa queda de neve esta madrugada, as atividades letivas começarão um pouco mais tarde durante a manhã de hoje por forma a que os Serviços Municipais possam proceder à limpeza das vias", referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais do município.

No Instituto Politécnico da Guarda estão suspensas as atividades presenciais, "preventivamente", durante o período da manhã.

Os limpa-neves do serviço municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários da Guarda estão no terreno para desobstruir ruas e estradas, bem como a espalhar sal-gema.

Em Almeida, a autarquia decidiu suspender as aulas no Agrupamento de Escolas local e os transportes escolares "face às atuais condições climatéricas e à situação de insegurança na circulação nas estradas nacionais e municipais".

A mesma decisão foi tomada em Pinhel, onde o município também suspendeu as atividades letivas do Agrupamento de Escolas "devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas que se fazem sentir".

Já a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo cancelou as aulas "em todos os estabelecimentos de ensino do concelho" devido "à intensa queda de neve que se fez sentir na madrugada de hoje".

No Sabugal, "devido às condições meteorológicas adversas", os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas do Sabugal estão hoje encerrados.

"Enquanto esta situação se mantiver, os transportes públicos estão temporariamente suspensos nas zonas mais afetadas", referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.

Nos restantes concelhos do distrito da Guarda, caso de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Mêda, Seia e Trancoso, os estabelecimentos de ensino estão a funcionar com normalidade.