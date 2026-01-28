Escolas fechadas em Pombal e maior parte do concelho está sem luz

As escolas em Pombal, no distrito de Leiria, estão hoje fechadas devido ao mau tempo, disse à agência Lusa a vice-presidente da Câmara, adiantando que a maior parte do concelho está sem eletricidade.



"Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas", afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.

Já o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Pombal, Hugo Gonçalves, adiantou, pelas 08:15, que o concelho tem "muitas ocorrências", havendo registos de "telhados de muitas habitações que voaram", além de muitos sinais de trânsito e árvores no chão, e "vias principais cortadas".

"Vamos tentar fazer com que as pessoas saiam o mínimo de casa, para conseguir repor a normalidade", declarou Hugo Gonçalves, referindo que se está "a adotar uma estratégia para conseguir começar a dar resposta a todas as ocorrências que têm surgido".

O também comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal acrescentou desconhecer a existência de vítimas.