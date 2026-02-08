Escolas no concelho de Ansião reabrem na segunda-feira

"Amanhã [segunda-feira], reiniciarão as aulas, com a normalidade possível, garantindo a eletricidade em todas as escolas, mas ainda há muitos testes de rede a acontecerem e, portanto, poderá haver períodos em que a eletricidade falhe", afirmou Jorge Cancelinha.

O concelho tem 11 escolas com 2.100 alunos, para os quais os transportes estão garantidos.

"O regresso à normalidade vai-se fazendo, faseadamente, com a abertura das escolas, assim como também já abrimos a piscina municipal na semana passada", disse o autarca, esclarecendo que a maioria dos equipamentos desportivos "também já está a funcionar", mas o pavilhão gimnodesportivo vai manter-se fechado até ser resolvida a questão da cobertura.

O presidente do município garantiu que, no que diz respeito à ação municipal, tem sido "dado tudo e feito tudo" para o regresso à normalidade, mas há situações que aguardam resolução por parte de entidades externas.

Neste caso, apontou o trabalho das equipas da E-Redes que, "nos últimos dois dias, têm avançado muito devagarinho", considerou.

"Continuamos a ter cerca de mil clientes ou mil casas que não têm eletricidade", declarou, admitindo que, 12 dias depois de a depressão Kristin ter atingido o concelho, "começa a ser desesperante para estas pessoas".

Para os munícipes afetados pelo mau tempo, um grupo de mais de cem voluntários do concelho, sob o lema "Ansião Acompanha", está a percorrer o concelho, para "perceber se não fica ninguém para trás, se toda a gente tem o acompanhamento devido" ou se há necessidades, alimentar ou de outra ordem, realçou o presidente do Município de Ansião.

"Esses voluntários estiveram ontem [sábado] todo o dia no terreno e hoje de manhã continuam, visitando, essencialmente, as pessoas que não têm luz em casa e casos de vulnerabilidade social", prosseguiu.

Sem data para reabrir, está também a Mata Municipal, "no coração de Ansião", dada a situação "muito grave" em que se encontra.

"Ficou completamente devastada", pelo que o município vai ter de "pensar num projeto paisagista para este espaço, para lhe devolver a dignidade", adiantou Jorge Cancelinha.