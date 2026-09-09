Escolas podem começar a colocar professores diariamente a partir da próxima semana

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a versão final do novo modelo concursal de colocação de professores, que entra em vigor no ano letivo de 2027/2028 e "permitirá reduzir drasticamente o tempo em que os alunos estão sem aulas", anunciou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre.



Mas, já na próxima semana, as reservas de recrutamento passam a ser diárias, ou seja, as escolas podem procurar professores para substituir aqueles que ficam doentes ou se reformam, explicou Fernando Alexandre, no final da reunião de Conselho de Ministros, numa cerimónia solene sem direito a perguntas na Universidade Politécnica de Bragança.



Segundo Fernando Alexandre, a partir do dia 18 de setembro as escolas vão poder "colocar professores todos os dias".



O ministro sublinhou que esta mudança será boa para os alunos que deixam de ficar tanto tempo sem aulas, já que passa a ser mais rápido substituir professores doentes ou que se aposentem.



"Mas também é muito bom para os professores, porque, ao contrário do que se possa pensar, nós continuamos a ter milhares de pessoas que querem ser professores, mas que não são tratados com a devida atenção e cuidado, e muitas vezes estão à espera um ano ou muitos meses para dar aulas", acrescentou, explicando que agora os recém-formados podem candidatar-se no mesmo dia para começar a dar aulas, não tendo de esperar pelo inicio dos anos letivos.



Hoje, o Conselho de Ministros aprovou a versão final do novo modelo concursal de colocação de professores, que entrará em vigor no ano letivo de 2027/2028 e que já tinha sido aprovado na generalidade a 31 de julho.



A pedido da Fenprof, o diploma aprovado regressou para a mesa de negociações, tendo sido hoje aprovada a aprovação final.



O novo concurso contínuo de docentes permitirá às escolas contratar professores diariamente, acelerando as colocações e dando uma resposta mais rápida à falta de docentes.



As aulas arrancam oficialmente no final desta semana, a 11 de setembro, para os alunos do ensino básico. Já os alunos do ensino secundário começam mais tarde, a 21 de setembro, após o adiamento decidido pelo Governo tendo em conta os problemas registados com o processo de classificação digital dos exames nacionais.



Os problemas com a digitalização e classificação das provas levaram a atrasos na divulgação das notas, a um aumento exponencial de pedidos de reavaliação e à criação de uma época extraordinária de exames, que terminou apenas esta terça-feira.



Perante o aumento de trabalho dos professores, Fernando Alexandre decidiu adiar por alguns dias o arranque do ano letivo dos alunos mais velhos.