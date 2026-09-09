Escolas podem começar a contratar professores diariamente a partir da próxima semana

"Será um concurso que permitirá reduzir drasticamente o tempo em que os alunos estão sem aulas", anunciou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre, no final da reunião de Conselho de Ministros, numa cerimónia solene sem direito a perguntas na Universidade Politécnica de Bragança.



Segundo Fernando Alexandre, o novo diploma permite que a partir do dia 18 de setembro se possa "colocar professores todos os dias nas escolas", uma medida que já tinha sido anunciada pela tutela.



O ministro sublinhou que esta mudança será boa para os alunos que deixam de ficar tanto tempo sem aulas, já que passa a ser mais rápido substituir professores doentes ou que se aposentem.



"Mas também é muito bom para os professores, porque, ao contrário do que se possa pensar, nós continuamos a ter milhares de pessoas que querem ser professores, mas que não são tratados com a devida atenção e cuidado, e muitas vezes estão à espera um ano ou muitos meses para dar aulas", acrescentou, explicando que agora os recém-formados podem candidatar-se no mesmo dia para começar a dar aulas, não tendo de esperar pelo inicio dos anos letivos.



O novo concurso contínuo de docentes permitirá às escolas contratar professores diariamente, acelerando as colocações e dando uma resposta mais rápida à falta de docentes.



As aulas arrancam oficialmente no final desta semana, a 11 de setembro, para os alunos do ensino básico. Já os alunos do ensino secundário começam mais tarde, a 21 de setembro, após o adiamento decidido pelo Governo tendo em conta os problemas registados com o processo de classificação digital dos exames nacionais.



Os problemas com a digitalização e classificação das provas levaram a atrasos na divulgação das notas, a um aumento exponencial de pedidos de reavaliação e à criação de uma época extraordinária de exames, que terminou apenas esta terça-feira.



Perante o aumento de trabalho dos professores, Fernando Alexandre decidiu adiar por alguns dias o arranque do ano letivo dos alunos mais velhos.