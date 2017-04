Escolas reclamam mais funcionários

Esta quarta feira começa o terceiro período escolar com o mesmo problema com que se iniciou o ano letivo a falta de auxiliares, como relembrou à Antena 1 o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima.



Este responsável espera que a autorização do Ministério das Finanças para a contratação de mais auxiliares chegue em agosto para que possam estar nas escolas a 1 de setembro.



Para o ano letivo em curso foi autorizada a contratação de mais 300 funcionários para suprir as situações mais prementes, mesmo assim “uma gota de água num oceano” como dizem os diretores de escolas que querem mais contratações para o próximo ano letivo.



Para esta quarta feira está marcado um protesto de pais e alunos da Escola Secundária do Pinhal Novo que vão manifestar-se vestidos de preto junto à escola contra a falta de assistentes operacionais e pessoal administrativo.



A concentração está marcada para as 8h00. A escola devia ter 28 assistentes operacionais, mas só lá trabalham 20.