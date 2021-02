Escolas tentam arranjar soluções para o ensino à distância

As aulas à distância começam esta segunda-feira. Vão estar envolvidos um milhão e meio de alunos. O Governo tinha prometido em abril entregar computadores a todos os que não tinham, para que não perdessem as aulas num novo confinamento, mas a promessa não foi ainda cumprida e as escolas tentam agora arranjar soluções para o problema, mesmo que se tratem de velhas soluções.