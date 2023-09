Escritório da OMS a instalar no Porto abrirá "nos primeiros meses do próximo ano"

O anúncio foi feito no 2.º Simpósio da OMS dedicado ao futuro digital, evento realizado pela primeira vez em Portugal e que decorre numa unidade hoteleira no Porto, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

"É com grande entusiasmo que o Porto e Portugal acolhem este escritório. Vai permitir que Portugal produza conhecimento numa área tão importante", disse o governante, em conferência de imprensa.

Já o diretor Regional da OMS/Europa, Hans Henri Kluge, considerou "claro que a saúde digital é o futuro".

"Neste aspeto, não há vencedores nem perdedores. Todos ganham. A saúde na região Europeia pode e deve ser global. Todos os relatórios mostram que a maioria dos países que já têm uma estratégia clara no campo da saúde digital têm alcançado ganhos", disse o diretor.

Ao lado o ministro da Saúde português e do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, Hans Henri Kluge destacou que "é necessário incrementar a literacia na saúde digital".

"Ninguém deve ficar para trás", frisou.

A abertura, no Porto, de um escritório da OMS foi anunciada pelo Ministério da Saúde a 07 de fevereiro.

Manuel Pizarro e Fernando Araújo formalizaram em Copenhaga, na Dinamarca, um compromisso para instalar em Portugal o primeiro escritório mundial da OMS dedicado à Tecnologia, Robótica e Empreendedorismo em Saúde.

Nessa data foi referido que "para a concretização deste acordo contribuíram as vantagens estratégicas de Portugal e a vocação empreendedora e inovadora do País, objeto de diálogo ao longo dos últimos meses com a OMS/Europa".

Foi também descrito que seria constituído um grupo de trabalho para definir os detalhes infraestruturais e de financiamento, assim como a data de abertura do escritório que será instalado nas futuras instalações da direção executiva do SNS, no Porto, de modo a "reforçar as sinergias entre as instituições".

Hoje, a conferência de imprensa foi precedida pela assinatura de uma carta de intenções.