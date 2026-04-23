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Escultura Cervo, ex-libris de Vila Nova de Cerveira vandalizada
Representa um veado e foi vandalizada, foram feitas pinturas na base da escultura Cervo considerada um "Símbolo identitário" pela autarquia e uma das esculturas mais visitadas da região. A Câmara manifesta repúdio pelos atos praticados e já pediu a intervenção da GNR. Pondera colocar no local videovigilância.
Fotografia: Câmara Municipal Vila Nova de Cerveira
O autarca explica mais em detalhe que:" pintaram toda a estrutura de cimento que está na base, que descarateriza e acaba por manchar a imagem da própria escultura que é uma imagem de marca de Vila Nova de Cerveira, da autoria de um dos fundadores da Bienal Internacional de Artes de Cerveira".
Câmara pondera instalar videovigilância no localEm articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR) a autarquia pondera avançar com a instalação de videovigilância no local. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira refere que: "ponderamos vir a colocar alguma câmara para identificar quem tem esse tipo de atividades".
E lança mesmo o apelo a todos os cidadãos para que quem tenha presenciado este ou outros atos de vandalismo possa denunciá-los junto das autoridades.
Já não é a primeira vez, a escultura recebeu há 18 meses, uma intervenção para limpar desenhos, pinturas e autocolantes.
O cervo está na origem do nome de Vila Nova de Cerveira. Esta escultura agora vandalizada é por isso um simbolo do municipio, que não quer que esta situação se repita.