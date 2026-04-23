Escultura Cervo, ex-libris de Vila Nova de Cerveira vandalizada

Fotografia: Câmara Municipal Vila Nova de Cerveira

o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira manifestou tristeza e indignação por este ato de vandalismo considerando-o um ato deplorável porque "é um monumento de Cerveira a escultura do Cervo da autoria do mestre José Rodrigues que é uma escultura ícone e da identidade de Vila Nova de Cerveira; é triste e lamentável que estas situações aconteçam" disse.



O autarca explica mais em detalhe que:" pintaram toda a estrutura de cimento que está na base, que descarateriza e acaba por manchar a imagem da própria escultura que é uma imagem de marca de Vila Nova de Cerveira, da autoria de um dos fundadores da Bienal Internacional de Artes de Cerveira".

Ouvido pela rádio pública,considerando-o um ato deplorável porque "é um monumento de Cerveira a escultura do Cervo da autoria do mestre José Rodrigues que é uma escultura ícone e da identidade de Vila Nova de Cerveira; é triste e lamentável que estas situações aconteçam" disse.O autarca explica mais em detalhe que:" Câmara pondera instalar videovigilância no local Em articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR) a autarquia pondera avançar com a instalação de videovigilância no local. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira refere que: "ponderamos vir a colocar alguma câmara para identificar quem tem esse tipo de atividades".



E lança mesmo o apelo a todos os cidadãos para que quem tenha presenciado este ou outros atos de vandalismo possa denunciá-los junto das autoridades.

Já não é a primeira vez, a escultura recebeu há 18 meses, uma intervenção para limpar desenhos, pinturas e autocolantes.



O cervo está na origem do nome de Vila Nova de Cerveira. Esta escultura agora vandalizada é por isso um simbolo do municipio, que não quer que esta situação se repita.







Em articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR) a autarquia pondera avançar com a. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira refere que: "ponderamos vir a colocar alguma câmara para identificar quem tem esse tipo de atividades".E lança mesmo o apelo a todos os cidadãos para que quem tenha presenciado este ou outros atos de vandalismo possa denunciá-los junto das autoridades.Já não é a primeira vez, a escultura recebeu há 18 meses, uma intervenção para limpar desenhos, pinturas e autocolantes.O cervo está na origem do nome de Vila Nova de Cerveira. Esta escultura agora vandalizada é por isso um simbolo do municipio, que não quer que esta situação se repita.