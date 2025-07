"Esforço de convergência" junta BE, Livre e PAN para a Câmara de Cascais

O acordo de coligação, firmado esta semana, será formalizado no próximo dia 20, numa apresentação que irá juntar os líderes dos três partidos: Mariana Mortágua, Rui Tavares e Inês de Sousa Real.Bloco de Esquerda e Livre têm renovado apelos a uma frente de esquerda nas autárquicas para combater a direita. Em declarações à Antena 1, Alexandre Abreu diz que o acordo em Cascais resulta de um "esforço de convergência" que, acredita, irá repetir-se em outros municípios.Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, PS, PAN e Livre concorreram em coligação à Câmara de Cascais. Agora sem os socialistas, com quem Alexandre Abreu assume ter "diferenças políticas significativas", o Bloco junta-se à equação convicto de que poderá beneficiar do que diz ser uma "fragmentação" das candidaturas à direita.A coligação “Viva Cascais” candidata o atual vice-presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes. Já o vereador João Ruivo é o nome escolhido pelo PS.As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 12 de outubro.