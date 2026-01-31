Espaços museológicos de Vila Velha de Ródão estão encerrados
O município de Vila Velha de Ródão encerrou todos os espaços museológicos e cancelou os eventos previstos para o fim de semana devido aos constrangimentos causados pela passagem da depressão Kristin pelo concelho.
"Devido aos constrangimentos causados pela passagem da depressão Kristin, foi decidido encerrar os espaços museológicos do concelho e cancelar a realização dos eventos da responsabilidade da autarquia previstos para este fim de semana", informou, nas suas redes sociais, este município do distrito de Castelo Branco.
A autarquia alerta também para o condicionamento da circulação ou corte de diversas vias rodoviárias no concelho.
"Tendo em conta esta situação, apelamos à população para que, nos próximos dias, evite deslocações desnecessárias e permaneça em casa sempre que possível".
Deixa ainda um apelo à população para que em caso de conhecimento de qualquer ocorrência ou pedido de ajuda contacte as autoridades competentes, de forma a poder ser acionada a resposta adequada.
"O município continua igualmente a desenvolver todos os esforços, em conjunto com as entidades responsáveis, com vista à resolução dos constrangimentos às comunicações móveis e falhas na rede elétrica que se continuam a verificar em algumas localidades".