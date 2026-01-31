Espaços museológicos de Vila Velha de Ródão estão encerrados

"Devido aos constrangimentos causados pela passagem da depressão Kristin, foi decidido encerrar os espaços museológicos do concelho e cancelar a realização dos eventos da responsabilidade da autarquia previstos para este fim de semana", informou, nas suas redes sociais, este município do distrito de Castelo Branco.

A autarquia alerta também para o condicionamento da circulação ou corte de diversas vias rodoviárias no concelho.

"Tendo em conta esta situação, apelamos à população para que, nos próximos dias, evite deslocações desnecessárias e permaneça em casa sempre que possível".

Deixa ainda um apelo à população para que em caso de conhecimento de qualquer ocorrência ou pedido de ajuda contacte as autoridades competentes, de forma a poder ser acionada a resposta adequada.

"O município continua igualmente a desenvolver todos os esforços, em conjunto com as entidades responsáveis, com vista à resolução dos constrangimentos às comunicações móveis e falhas na rede elétrica que se continuam a verificar em algumas localidades".