Especialistas dos Infarmed acreditam que segundo pico da Covid em Portugal já aconteceu

Uma reunião que foi acompanhada pela jornalista da Antena 1, Natália Carvalho.Nesta reunião, na Agência Portuguesa do Medicamento, em Lisboa, o epidemiologista Óscar Felgueiras explicou que o pico foi atingido primeiro nas faixas etárias mais baixas e só depois nas mais altas.O especialista refere que a incidência ainda é elevada nos idosos, o que pode explicar o elevado número de internamentos.Agora a pandemia em Portugal mostra uma incidência com tendência de descida, explicam os especialistas.Líderes políticos e parceiros sociais estão a ser informados sobre a continua evolução da pandemia e o epidemiologista Manuel Carmo Gomes traça previsões e refere que os picos ainda previstos de internamentos está próximo, e o das mortes deve acontecer no final de dezembro.Carmo Gomes estima que, na semana do Natal, Portugal tenha entre 2 mil a 3 mil casos diários.O epidemiologista da Faculdade de Ciências de Lisboa olhou também para as faixas etárias que mais recorrem aos hospitais e concluiu que quem tem entre 60 e 79 anos é quem mais tem precisado de ser internado, acabando a sugerir que essas pessoas devem ter prioridade na estratégia de vacinação.Já o epidemiologista Baltazar Nunes falou sobre o índice médio nacional de transmissão (R), que está agora nos 0.99.Ou seja, cada 100 infetados contagia menos de um. Significando que a doença está aparentemente a regredir.As melhorias registam-se nas áreas metropolitanas de Lx e Porto, mas o Alentejo e os Açores apresentam uma tendência crescente nos casos.Logo à tarde, será anunciado pelo Governo o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid.Esta reunião no Infarmed é a 13ª deste género para avaliara progressão da doença.