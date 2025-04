Especialistas e Observatório para a Violência Obstétrica exigem que o Governo regule de imediato a prática de partos no domicílio. É a reação à notícia da RTP, que dá conta, só no distrito do Porto, de quatro casos com desfechos graves nos últimos dois meses. Garantem que a tendência é crescente, mesmo em grávidas de risco, e impulsionada por alegados profissionais sem qualquer qualificação.