Foto: Sam Balye - Unsplash

As mudanças na disciplina de Cidadania podem ser encaradas com uma forte alteração nas questões de saúde pública.

Vários especialistas consideram que a decisão do Ministério da Educação vai retirar formação aos jovens ao nível da sexualidade, aumentando o risco de doenças e de casos de gravidez indesejada na adolescência.



A médica especialista em medicina sexual Mafalda Cruz sublinha que, mais do que ideologias, o que está em causa é educação com conteúdos científicos.