Espera por cirurgia. Só há 19 cirurgiões cardíacos e 140 cardiotorácicos
O país tem mais de dois mil doentes cardíacos à espera de cirurgia, mas os especialistas acreditam que estes números pecam por defeito.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Perante a lei, a especialidade de Cardiologia tem a mesma prioridade de resposta do que a Oncologia. Contudo, no terreno têm-se multiplicado as denúncias de violação dos tempos de resposta.De acordo com o Portal do Serviço Nacional de Saúde, mais de dois mil doentes esperam por intervenção, mas serão muitos mais, uma vez que não são todos inscritos.
A ministra da Saúde admitiu, na passada terça-feira, que 36 por cento dos doentes são operados fora do tempo legal. E só há 140 cirurgiões cardiotorácicos e apenas 19 cardíacos inscritos na Ordem dos Médicos.
O aumento da formação é um imperativo, garantem os especialistas. O Hospital de São João, no Porto, considerado o maior centro ibérico de cirurgia cardíaca, quer obter já esse reforço.
É precisamente um dos pontos incontornáveis da reunião que a Ordem dos Médicos agendou para a próxima terça-feira, bem como maior articulação entre as unidades e nova revisão da rede de referenciação, como admitiu já a Direção-Geral da Saúde, após assumir que a oferta ao abrigo do atual modelo comporta relevantes limitações.