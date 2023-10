Foto: Estela Silva - Lusa

O repórter Afonso de Sousa apresenta o caso de uma senhora que tirou vários pólipos do intestino. A consulta para analisar os resultados ficou marcada para um ano depois da cirurgia e, mesmo assim, foi adiada para janeiro do próximo ano.



Exemplos que podem ser consultados na plataforma oficial do SNS sobre os tempos médios de espera.