Esperança de vida à nascença estimada em 81,49 anos

Estes números ultrapassam pela primeira vez, desde a pandemia de covid-19, o valor de 2018-2020 (81,22 anos), segundo a mesma fonte.

O aumento foi de 4,3 meses para os homens e de 3,5 meses para as mulheres.

A esperança de vida à nascença foi, assim, calculada em 78,73 anos para os homens e 83,96 anos para as mulheres.

"No espaço de uma década, verificou-se um aumento de 1,17 anos na esperança de vida à nascença para o total da população, sendo de 1,49 anos para os homens e de 0,84 anos para as mulheres", destacou o INE.

O aumento, segundo a mesma fonte, resultou sobretudo da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos.

"A contribuição das idades mais idosas foi mais significativa para as mulheres do que para os homens", de acordo com a análise apresentada.

A esperança de vida aos 65 anos, no período 2022-2024, foi estimada em 20,02 anos para o total da população.

Aos 65 anos, os homens podiam esperar viver 18,30 anos e as mulheres 21,35 anos, o que corresponde a um aumento de 0,30 anos para os homens e de 0,24 anos para as mulheres relativamente a 2021-2023.

Nos últimos dez anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 11,5 meses para os homens e 8,5 meses para as mulheres.