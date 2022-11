Esperança de vida aos 65 anos estimada em 19,30 anos no último triénio

"No triénio 2020-2022, o valor provisório da esperança de vida aos 65 anos foi estimado em 19,30 anos, apresentando uma redução de 0,05 anos [18 dias] relativamente ao triénio 2019-2021", referem as estimativas provisórias do INE.

A estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos (número médio de anos que uma pessoa que atinja esta idade pode esperar ainda viver) calculada para o último triénio deriva da tábua provisória completa de mortalidade (65 e mais anos) para Portugal para 2020-2022.

Em maio de 2023, será divulgada a tábua completa de mortalidade para Portugal 2020-2022, bem como a série revista de tábuas completas de mortalidade para Portugal para 2010-2012 a 2019-2021, em função das estimativas definitivas de população residente com base nos Censos 2021, a divulgar em março de 2023.