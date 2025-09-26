Esperança de vida em Portugal não é igual para todos





Se, no Baixo Alentejo, a esperança de vida à nascença é estimada em 78, 65 anos, a mais baixa do continente, no norte e centro é onde as pessoas podem esperar viver até mais tarde, em especial no Cávado (82,94) e no Ave (82,18).





esperança de vida em Portugal continua a aumentar: a estimativa é agora 81,49 anos, o que corresponde a um aumento de 0,32 anos (3,8 meses) relativamente ao triénio anterior (81,17 anos). Os dados do INE referem-se ao período entre 2022 e 2024. Concluem que a: a estimativa é agora 81,49 anos, o que corresponde arelativamente ao triénio anterior (81,17 anos).

, enquanto na Madeira é 79,20 anos., uma diferença de cerca de 5 anos: à nascença, os, o que representa, relativamente aos valores estimados para 2021-2023, um aumento de 0,36 (4,3 meses) e de 0,29 anos (3,5 meses), respetivamente.