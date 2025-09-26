Esperança de vida em Portugal não é igual para todos
Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que os residentes nas regiões autónomas dos Açores e Madeira têm uma esperança de vida inferior à estimada para o continente. O mesmo acontece no Baixo Alentejo. De uma forma geral, a esperança de vida dos portugueses subiu no triénio entre 2022 e 2024.
É na região das Açores que a esperança de vida à nascença é mais baixa: 78,33 anos, enquanto na Madeira é 79,20 anos. No continente, a estimativa sobe para 81,49 anos, embora os dados sejam diferentes de região para região.
A esperança de vida continua a ser diferente para homens e mulheres, uma diferença de cerca de 5 anos: à nascença, os homens podem esperar viver 78,73 anos e as mulheres 83,96 anos, o que representa, relativamente aos valores estimados para 2021-2023, um aumento de 0,36 (4,3 meses) e de 0,29 anos (3,5 meses), respetivamente.
Se, no Baixo Alentejo, a esperança de vida à nascença é estimada em 78, 65 anos, a mais baixa do continente, no norte e centro é onde as pessoas podem esperar viver até mais tarde, em especial no Cávado (82,94) e no Ave (82,18).
Os dados do INE referem-se ao período entre 2022 e 2024. Concluem que a esperança de vida em Portugal continua a aumentar: a estimativa é agora 81,49 anos, o que corresponde a um aumento de 0,32 anos (3,8 meses) relativamente ao triénio anterior (81,17 anos).
