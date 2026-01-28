Esquadra da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos

A Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial daquela polícia.



"Verificaram-se ainda graves danos nas instalações daquela Divisão, designadamente vidros partidos e telhas caídas, que provocaram danos em viaturas policiais e em viaturas particulares pertencentes a efetivos da Divisão", disse.

Esta mesma divisão "esteve sem fornecimento de energia elétrica entre as 05:00 e as 06:00, não dispondo de gerador funcional, mantendo-se igualmente sem comunicações telefónicas".

"A sede do Comando de Coimbra ficou temporariamente sem energia elétrica, tendo sido acionado o respetivo gerador. As instalações da Esquadra de Trânsito e da Secção de Material Auto, em Coimbra, também ficaram sem energia elétrica, não dispondo de gerador funcional, tendo o fornecimento sido, entretanto, restabelecido".